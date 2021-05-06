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Haberler Aydın Kafede nargile keyfine baskın

Kafede keyfine baskın

Kafede nargile keyfine baskın

6.5.2021

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde gizlice müşteri kabul eden 2 kafeye polis ekiplerince baskın yapıldı. İşletmelere giren ekipler, içeride çok sayıda müşterinin sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak masalarda oturup yasak olmasına rağmen nargile içtiğini belirledi. Baskın sonucunda her iki kafede bulunan 17 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunu uyarınca kişi başı 3 bin 450 liradan toplam 58 bin 650 lira para cezası uygulandı. İşletme sahipleri hakkında ise idari işlem başlatıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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