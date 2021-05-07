Efeler’de kumbara krizi

Kızılay Aydın Şube Başkanı Mesut Mezkit, durumu tutanak altına alarak karakola şikayette bulundu. Başkanvekili Cengiz Altıntaş ile karakolda şikayette bulunduktan sonra Efeler Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Fatih Atay'a tepki gösteren Başkan Mezkit, "Kızılay dünyanın en büyük iyilik hareketidir. Aydın'da da giysi kumbaralarımızın geliriyle fakir ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza erzak ve 100 öğrencimize burs olarak yardım ediyoruz. Öğrendik ki Efeler Belediyesi giysi toplama işini özel bir şirkete aylık 60 bin liraya ihaleyle vermiş. İhaleyi alan firma ile bir belediye personeli giysi toplama kumbaralarımızı toplamaya başlamış. İlçenin çeşitli yerlerinde bulunan 150 giysi kumbaramızdan 119'unun toplandığını tespit ettik. Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağının olduğu bir zamanı fırsat bilip, kumbaralarımıza el koyamazlar. Kızılay'ın malına kimse çökemez, çöktürmeyiz de. Hukuken bütün haklarımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

MURAT ŞENBAKLAVACI