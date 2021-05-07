Kurallara uymayanlar 1 milyon lira ödeyecek

AYDIN'DA Kovid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 5 bin 989 personel görev aldı. Bir hafta süren denetimlerde 1 milyon liradan fazla idari para cezası uygulandı. 29 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında kentte 30 bin 20 işyeri ile 38 bin 585 kişi denetlendi. Yapılan denetimlerde 18 işyeri ile 682 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı belirlendi. 17 işyerine uyarma cezası verilirken, 683 kişi ve işyerine 1 milyon 70 bin 464 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimlerde 17 araç faaliyetten men edildi, 2 suç duyurusunda bulunuldu. Vali Aksoy, kurallara uyanlara teşekkür etti.

■ KAZIM YÖRÜKCE