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Haberler Aydın Kuşadası'ndaki nargile kafeye ikinci baskın

'ndaki nargile kafeye ikinci baskın

'ın ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında aynı haftada kaçak nargile satan kafeye bekçiler ikinci baskını düzenledi. Ceza yemelerine rağmen nargile satmaya devam eden kafede görüntüler bir önceki ile aynıydı. Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan vatandaşlara ceza yağdı.

Kuşadası'ndaki nargile kafeye ikinci baskın

07.05.2021, 23:00 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021, 23:01

Kuşadası'nda Çarşı ve Mahalle Bekçileri, geçtiğimiz günlerde Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin kaçak şekilde nargile sattığını tespit etmesi üzerine baskın düzenlemişti. Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak nargile içen 11 kişiye ceza yağmıştı.

Atatürk Bulvarı üzerinde yine devriye görevini yapan bekçiler, aynı kafede yine kaçak nargile satıldığını tespit etmesi üzerine baskın düzenledi.

Ceza yemelerine rağmen nargile satmaya devam eden kafede görüntüler bir önceki ile aynıydı. İçeride bulunan 4 kişiye maske ve sokağa çıkma kısıtlamasından ceza yazıldı. Aynı gece Atatürk Bulvarı üzerinde devriye gezen bekçiler başka bir kafenin daha nargile sattığını tespit etti. İçeri giren ekipler 6 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ve maskeden cezai işlem uyguladı.

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