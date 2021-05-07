Mastaura Antik Kenti gün yüzüne çıkıyor

AYDIN'IN Nazilli ilçesindeki Mastaura Tarihi Alanı'nda yürütülen çalışmalarda, Roma'daki kolezyumun benzeri ve büyük bölümü toprak altında kalan arena haricinde antik kent izleri ortaya çıktı. Mastaura'da yapılacak kazılarla önemli bir kültür varlığının ortaya çıkarılacağını belirten AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, "Burada çok büyük bir tarih yatıyor. Turist gelecek, kültür turları olacak ve Nazillimizin ekonomisine büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.

■ ÜMİT ÖZMEN