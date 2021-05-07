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Haberler Aydın Muhtardan yaralı leyleğe yaşam eli

Muhtardan yaralı leyleğe yaşam eli

Muhtardan yaralı leyleğe yaşam eli

7.5.2021

AYDIN'IN Koçarlı ilçesi Yeniköy Mahallesi Muhtarı Yüksel Bıçakçı, yaralı halde bulduğu leyleğin hayata tutunmasını sağladı. Afrika'dan göç ederek ülkemize gelen leyleklerin konaklama ve üreme yerlerinin başında Aydın'ın geldiğini söyleyen Bıçakçı, "Yaralı leyleği besleyip yetkililere haber verdik" dedi. Leylek, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde gerçekleştirilecek tedavi ve rehabilitasyon süreci için Doğa Koruma ve Milli Park yetkililerine teslim edildi. Yetkililer, yaban hayatına sunduğu katkı ve hassasiyeti nedeniyle Muhtar Bıçakçı ve Yeniköy halkına teşekkür etti.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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