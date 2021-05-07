Panelvanla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

AYDIN'DA otomobille panelvan aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Nazilli ilçesi Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli'ye seyir halinde olan Melih Küçükduymaz (20) yönetimindeki panelvan tipi araç, Cemil Işık (33) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Panelvan aracın devrildiği kazada, iki sürücü ile Ahmed Ahmed Ağa (31), İbrahim Çarkçı da (21) yaralandı. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

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