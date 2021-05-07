Yalnız yasadığı evde kanlar içinde bulundu

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde yalnız yaşayan 62 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu. Camiatik Mahallesi Hilal Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4'üncü katında yaşayan Aydın Yurdagül'ün yerde kanlar içinde yattığını gören komşuları, durumu polise bildirdi. Kapısı açık dairenin mutfağında bulunan cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

■ İBRAHİM UZUN