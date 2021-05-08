ADÜ’ye 9 yeni birim açıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararı ile 2 fakülte ve 2 meslek yüksekokulunda toplam 9 yeni birimin açılması sevinçle karşılandı. YÖK Kararına göre; Aydın İktisat Fakültesi'ne Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası Siyaset Ana Bilim Dalı, Söke Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde İç Mimarlık Bölümü, İç Mimarlık Ana Bilim Dalı, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Şehircilik Ana Bilim Dalı, Bölge Planlama Ana Bilim Dalı, Söke Sağlık Hizmetleri MYO'da Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Programı, Davutlar MYO'da Turist Rehberliği Programı ve Turizm Animasyonu Programı olarak toplam 9 yeni birim açıldı.

İVME KAZANDIRACAK

Üniversitelerinin şehre büyük ivme kazandıracağını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Yeni açılan birimler ve şehrimize kazandırdığımız değerlerle Aydın ile bütünleşmeye devam edeceğiz. Akademik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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