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Haberler Aydın Anne kuzuları!

Anne kuzuları!

Anne kuzuları!

8.5.2021

AYDIN'IN Efeler ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Nesibe Çiğdem Ceylan'ın torunları için aldığı kuzular, kendisinin can dostu oldu.

Kemer Mahallesi'nde yaşayan memur emeklisi Ceylan, her sabah iki kuzusuyla yürüyüşe çıkıyor. Mavi ve Kumsal ismini verdiği kuzularına evlatlarıymış gibi bakan Ceylan'ın kuzularıyla olan dostluğu, görenlerin de içini ısıtıyor. Kuzuları torunları için aldığını belirten Ceylan, "Torunlarım kuzular yerine tablet ve telefona ilgi gösteriyor. Bu yüzden kuzuların bakımlarıyla ben ilgileniyorum. Çocukluğumda çobanlık yaptım. Hayvanlarla ilgilenmeyi çok seviyorum. Kuzular bana, ben kuzular çok alıştım" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ

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