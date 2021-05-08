AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Çine'de18 mahallenin faydalanacağı 'Çine Sulaması 2. Kısım' çalışmalarına başlandığını duyurdu. Maliyeti 200 milyon olan projenin ihalesinin 30 Nisan'da yapıldığını belirten Savaş, 'Eskiçine, Yağcılar, Kuruköy, Evciler, Camiağzı, Çöğürlük, Esentepe, Gökyaka, Kahraman, Kargı, Kabataş, Karakollar, Saraçlar, Sarıoğlu, Çaltı, Doğanyurt, Umurköy, Yörükler mahallelerimiz projeden faydalanacak. 70 bin dekar alan sulanarak, tarımsal ürün ve verim artışıyla ekonomiye katkı hedefleniyor' dedi. KAZIM YÖRÜKCE