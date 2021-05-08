Didim’e 75 yataklı ek hastane binası yapılıyor

MÜJDEYİ YAVUZ VERDİ

Bu nedenle ilave 75 yataklı ek bir bina yapılması kararının alınmasıyla 29 Nisan 2020 tarihinde hastane ihalesi gerçekleştirildi.

Hastanenin yapılacağı alanın yüklenici firmaya teslimi bekleniyordu. Müjdeyi AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz verdi. Yavuz, "Didim Devlet Hastanesi 2002'de hizmete açıldı. Zamanla oluşan ihtiyaçlar nedeniyle yetersiz kalan hastanenin ihalesi 29 Nisan 2020'de yapıldı. Teklif değerlendirme çalışmalarından sonra sözleşme imzalandı. 6 Mayıs 2021 itibari ile yer teslimi yapılarak, 4 kat olarak hastanemizin yapımına başlandı. Şehrimize hayırlı olsun inşallah. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın şiarıyla tüm yurdumuzda olduğu gibi şehrimize de bu hizmetlerin kazandırılmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyor, desteklerinden dolayı Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum" dedi.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN