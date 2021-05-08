Kadı Kalesi kazısından 5 insan iskeleti çıkarıldı

TAMAMI SAĞLAM ŞEKİLDE



Kadı Kalesi'nde bu yılki kazılarda ikisi çocuğa ait 5 insan iskeleti bulundu. İnsan iskeletlerinin dini vasfı yüksek kişilere ait olduğunu tahmin ettiklerini belirten Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız, "Antropolojik çalışma devam ediyor" dedi. "13. yüzyılda kilisenin terkiyle birlikte burada çok sayıda gömü olduğunu düşünüyoruz" diyen Yıldız, "14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar bir yaşam hüküm görmediği için mezarları bozulmadan görebiliyoruz.

Bulduğumuz iskeletlerin tamamı sağlam şekilde ortaya çıktı. İncelediğimiz iskeletlerde travma ve benzeri ölüm görmedik.

Sadece bir çocuğun kafatasında kırık var.

O da sanırım düşmeden kaynaklı. Aslında burası mezarlık değil ama dini vasfı yüksek insanlar buraya gömülmüş" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE