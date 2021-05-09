Çalıntı araçla polisten 88 km boyunca kaçtılar

UŞAK'TAN çaldıkları araca başka bir aracın plakasını takarak gezmeye çıkan 3 zanlı, uygulama noktasında polisin üzerine aracı sürerek kaçtı. 88 kilometrelik kovalamacanın ardından şüphelilerden biri arkadaşlarını bırakarak kayıplara karışırken, diğer ikisi ise gözaltına alındı. Şaşkın hırsızlar, "Denizli'ye gezmeye gidiyorduk" derken, çalınan aracın sahibi ise durumu polis haber verince öğrendi. Gözaltına alınan C.G.'nin 31, E.D.'nin ise 16 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

■ SEBAHATTİN ALP