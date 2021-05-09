Çarptığı adamı ölüme terk etti

AYDIN'IN Germencik ilçesinde yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Yaşar Çetin'e (41) çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza, Aydın-İzmir Karayolu Ömerbeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan Yaşar Çetin yolun karşısına geçmeye çalışırken, kendisine hızla gelen bir otomobil çarptı. Kazanın ardından 200 metre sürüklenen Çetin olay yerinde öldü.

KIRIK CAM VE FAR ELE VERDİ

ÖTE yandan olay yerinde bir otomobile ait kırık araç farı bulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kaçan aracın bulunması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekipler, söz konusu aracı Germencik ilçesinde durdurdu. Otomobil sürücüsü A.D. gözaltına alındı.

■ KAZIM YÖRÜKCE