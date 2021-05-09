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Haberler Aydın Iki otomobil birbirine girdi

Iki otomobil birbirine girdi

Iki otomobil birbirine girdi

9.5.2021

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Nazilli-Denizli Karayolu Hamzallı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ömer T. idaresindeki 09 VK 046 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle aynı istikamette seyreden Murat K'nin kullandığı 20 SS 444 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, sürücüler ile yolcu Hayal K. yaralandı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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