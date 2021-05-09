Iki otomobil birbirine girdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Nazilli-Denizli Karayolu Hamzallı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ömer T. idaresindeki 09 VK 046 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle aynı istikamette seyreden Murat K'nin kullandığı 20 SS 444 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, sürücüler ile yolcu Hayal K. yaralandı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI