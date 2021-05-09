  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Kaçak nargile satan ve içenlere ceza yağdı

Kaçak nargile satan ve içenlere ceza yağdı

9.5.2021

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde kaçak nargile satan kafeye yapılan baskında, sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan vatandaşlara ceza yağdı. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin kaçak şekilde nargile sattığını tespit eden ekipler, içeride bulunan 4 kişiye maske ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle ceza yazdı. Aynı gece Atatürk Bulvarı üzerinde devriye gezen bekçiler başka bir kafenin daha nargile sattığını tespit etti. İçeri giren ekipler 6 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ve maskeden cezai işlem uyguladı.

■ İBRAHİM UZUN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaçak nargile satan ve içenlere ceza yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.