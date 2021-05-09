Kaçak nargile satan ve içenlere ceza yağdı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde kaçak nargile satan kafeye yapılan baskında, sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan vatandaşlara ceza yağdı. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin kaçak şekilde nargile sattığını tespit eden ekipler, içeride bulunan 4 kişiye maske ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle ceza yazdı. Aynı gece Atatürk Bulvarı üzerinde devriye gezen bekçiler başka bir kafenin daha nargile sattığını tespit etti. İçeri giren ekipler 6 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ve maskeden cezai işlem uyguladı.

■ İBRAHİM UZUN