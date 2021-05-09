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Haberler Aydın Köpeği kurtarmak isterken canından oldu

Köpeği kurtarmak isterken canından oldu

Köpeği kurtarmak isterken canından oldu

9.5.2021

AYDIN'IN Germencik ilçesinde çukura düşen yavru köpeği kurtarmak isteyen Salih Yaylan (43), hayatını kaybetti. Acı olay Turanlar Mahallesi, Tepealtı mevkiinde meydana geldi. Ailesine ait hayvan işletmesine giden Yayla, işletmenin yakınında elektrik direği için açılan çukura yavru köpeğin düştüğünü fark etti.

Yaklaşık 1 metre 60 santimetre derinliğindeki dar çukurdan köpeği çıkarmak için eğilen Yayla, dengesini kaybedince kafa üstü çukura düştü. Sağlık ekipleri, Yayla'nın boynunun kırıldığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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