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Haberler Aydın Kuşadası’nda ‘suç makinesi’ yakalandı

’nda ‘suç makinesi’ yakalandı

Kuşadası’nda ‘suç makinesi’ yakalandı

9.5.2021

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde 17 suçtan 33 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cemil Ç, (49) jandarma tarafından yakaladı. Kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yakalanan Cemil Ç.'nin ruhsatsız ateşli silahla yaralama, nitelikli yağma, uyuşturucu ticareti, basit yaralama, hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme gibi suçlar işlediği öğrenildi. Yakalanan Cemil Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından Söke T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

■ İHSAN KARATAŞ

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