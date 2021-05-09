Nazilli’de jandarma can dostları unutmadı

AYDIN Nazilli'ye bağlı İsabeyli Mahallesi'nde jandarma ekipleri, 17 günlük tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için seferber oldu. Nazilli'de İlçe Kaymakamlığı'nın izniyle, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın başlattığı '1 Kap Can' projesi kapsamında, Nazilli Belediyesi, İlçe Jandarma personeli iş birliği ile jandarma bölgesinde bulunan belirli noktalarda, sokak hayvanlarını doyuruyor. Ekipler can dostlarla tek tek ilgilenip elleriyle besliyor.

■ ÜMİT ÖZMEN