AYDIN Nazilli'ye bağlı İsabeyli Mahallesi'nde jandarma ekipleri, 17 günlük tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için seferber oldu. Nazilli'de İlçe Kaymakamlığı'nın izniyle, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın başlattığı '1 Kap Can' projesi kapsamında, Nazilli Belediyesi, İlçe Jandarma personeli iş birliği ile jandarma bölgesinde bulunan belirli noktalarda, sokak hayvanlarını doyuruyor. Ekipler can dostlarla tek tek ilgilenip elleriyle besliyor.
■ ÜMİT ÖZMEN
Nazilli’de jandarma can dostları unutmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.