  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Nazilli’de jandarma can dostları unutmadı

’de jandarma can dostları unutmadı

Nazilli’de jandarma can dostları unutmadı

9.5.2021

AYDIN Nazilli'ye bağlı İsabeyli Mahallesi'nde jandarma ekipleri, 17 günlük tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için seferber oldu. Nazilli'de İlçe Kaymakamlığı'nın izniyle, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın başlattığı '1 Kap Can' projesi kapsamında, Nazilli Belediyesi, İlçe Jandarma personeli iş birliği ile jandarma bölgesinde bulunan belirli noktalarda, sokak hayvanlarını doyuruyor. Ekipler can dostlarla tek tek ilgilenip elleriyle besliyor.

■ ÜMİT ÖZMEN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nazilli’de jandarma can dostları unutmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.