Şehidin mezarına 44 yıl sonra Türk bayrağı dikildi

AYDIN'DA Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, şehit er İmdat Mert'in Zeytinköy Mahallesi'ndeki kabrine 44 yıl sonra Türk bayrağı diktirerek vefa örneği sergiledi. Er İmdat Mert, 1977 yılında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde askerlik görevini yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu şehit düştü.

Şehidin Zeytinköy'deki kabrine Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın talebiyle 44 yıl sonra Türk bayrağı dikildi. Başkan Kaplan'ın vefalı davranışı şehidin yakınlarını ve mahalle sakinlerini duygulandırdı. Zeytinköy Mahalle Muhtarı Yasin Uyar ise Başkan Kaplan'a teşekkür etti.

■ İHSAN KARATAŞ