Yanlışlıkla içilen kolonya can aldı

AYDIN'IN Sultanhisar ilçesinde yanlışlıkla kolonya içen Ecevit Yaşan (46) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Sultanhisar ilçesi Molla Kahveleri mevkiinde meydana geldi. Evinde su yerine yanlışlıkla kolonya içen Yaşan, bir süre sonra rahatsızlandı. Kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Yaşan, yakınları tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakımda tedavi altına alınan talihsiz adam kurtarılamadı.

■ İHSAN KARATAŞ