Aynı firmaya 4 yılda 440 milyonluk ihale

İKİNSİNDE DE İŞİN ADI AYNI

Belediyenin bu ihalesini de 198 milyon liraya yine İmfalt Yol Yapı A.Ş'nin tek başına kazanması dikkat çekti. Merkezi Menemen'de olduğu belirtilen firma 18 geçerli teklifin olduğu açık ihalede ipi göğüslemeyi başardı. İki ihalede de işin adı olarak "Aydın ili muhtelif cadde, bulvar ve mahalle yollarında alt yapı ve üst yapı yapım işi" ifadesi yer aldı. Ocak 2020'deki ihalenin süresi ise 8 Ocak 2022'de bitecek.

Yine aynı iş için çıkılan bu son ihalenin süresi ise Ekim 2023'te sona erecek.

İki ihalede de "yapılacak işin" adının aynı olması dikkat çekerken, "Neden bir iş için aynı adla ikinci bir ihaleye çıkılıyor?" sorusu da gündeme geldi.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu



YİNE TANIDIK ŞİRKET ÇIKT

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin aynı iş için Ağustos 2017'de de ihaleye çıktığı bildirildi. O ihaleyi kazanan firma da tanıdık çıktı. Geçerli 10 teklifin geldiği ihaleyi 178 milyon lira bedelle bu son iki ihalede de yer alan İmfalt Yol Yapı şirketinin İntaş Taahhüt Yapı şirketi ile oluşturduğu iş ortaklığının kazandığı kaydedildi. İhalenin süresi 19 Eylül 2017 ile 11 Haziran 2019 arasını kapsıyordu. Bu 3 ihalede İmfalt Yol Yapı'nın kendisi veya kurduğu konsorsiyumlarla 4 yılda Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı işlerin toplamı 440 milyon lirayı bulmuş oldu.

ERHAN GÜLENÇ