Gençlerin ölümle dansı! Bu görüntüler polisi harekete geçirdi

Kuşadası-Söke Karayolunda plakasız motosikletleriyle çevreye rahatsızlık vererek, hem kendi canlarını hem de diğer yaya ve sürücülerin hayatlarını tehlikeye sokan motosikletli gruplar, tehlikeli seyirlerini kameralarla kayıt altına alıp Instagram hesaplarında yayınlıyorlar.

Sosyal medyada yayınlanan kliplerde, motosikletli gençlerin trafik güvenliğini nasıl tehlikeye düşürdükleri açıkça görülüyor. Ön tekerini havaya kaldırıp son sürat giden motosiklet sürücüleri yürekleri ağızlara getirdi.

Sosyal medyaya yüklenen bir diğer videoda ise motosikletin saatte 200 kilometre hıza ulaştığı açıkça görülüyor. Son bir yıl içerisinde birkaç tane gencin motor kazasında yaşamını yitirdiği ilçede, yaşanan kazalardan da ders almayan gençler tehlikeli seyirlerine devam ediyorlar.