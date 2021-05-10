İncirliova’nın Papaz Erigi yüz güldürdü

Aydın İncirliova'da üretilen 'Papaz Eriği'nin kilosunun 20 liradan satılması üreticisini sevindirdi.

İlçede 5 dönümlük arazide yıllık bin 500 ton Papaz eriği üretiliyor. 2 bin kişinin geçimini sağladığı erik için hasat başladı. Bahçelerden toplanan erik Sandıklı ve Acarlar'daki işletmelerde ayıklanıp boylarına göre paketlendikten sonra ülkenin dört bir yanındaki pazarlara ulaşıyor. Erikten yıllık 1 milyon lira kazanç sağlayan üreticiler, geçen seneye oranla fiyatın iki katına çıkmasından mutlu.