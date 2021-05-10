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Haberler Aydın İncirliova’nın Papaz Erigi yüz güldürdü

’nın Papaz Erigi yüz güldürdü

İncirliova’nın Papaz Erigi yüz güldürdü

10.5.2021

Aydın İncirliova'da üretilen 'Papaz Eriği'nin kilosunun 20 liradan satılması üreticisini sevindirdi.
İlçede 5 dönümlük arazide yıllık bin 500 ton Papaz eriği üretiliyor. 2 bin kişinin geçimini sağladığı erik için hasat başladı. Bahçelerden toplanan erik Sandıklı ve Acarlar'daki işletmelerde ayıklanıp boylarına göre paketlendikten sonra ülkenin dört bir yanındaki pazarlara ulaşıyor. Erikten yıllık 1 milyon lira kazanç sağlayan üreticiler, geçen seneye oranla fiyatın iki katına çıkmasından mutlu.

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