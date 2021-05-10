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Haberler Aydın Kedi kurtarma operasyonu

Kedi kurtarma operasyonu

Kedi kurtarma operasyonu

10.5.2021

AYDIN'IN Efeler ilçesinde bir apartmanın beşinci katında mahsur kalan kediyi sahibi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtardı. Su Yalçın'ın 'Smoke' isimli kedisi, yan dairenin balkonuna geçti. 9 yaşındaki kedi, boş dairenin balkonunda mahsur kaldı. Yalçın, kedisi için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Koruyucu ekipman giydirilen Yalçın, itfaiye personeli ile birlikte, itfaiye aracının sepetine binerek balkona ulaştı. Kedisini yakalayarak kafesine yerleştiren Yalçın, kedisine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Yalçın, yardımları için itfaiye ve polis ekiplerine teşekkür etti.

İHSAN KARATAŞ

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