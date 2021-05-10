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Haberler Aydın Nazilli’de 15 kişi kumar oynarken yakalandı

’de 15 kişi kumar oynarken yakalandı

’ın ilçesinde üç katlı binaya yapılan baskında 15 kişi kumar oynarken yakalanırken, toplamda 55 bin 840 TL cezai işlem uygulandı.

Nazilli’de 15 kişi kumar oynarken yakalandı
İHA

10.05.2021, 10:46

Edinilen bilgiye göre, Karaçay Mahallesi 34 sokakta bulanan ikamette kumar oynandığı tespit eden ekipler eve baskın düzenledi. Çilingire kapı açtırılarak girilen üç katlı evde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kumar oynayan 15 kişi yakalandı. Binada yapılan aramada kumar oynamak amacıyla kullanılan, çeşitli renklerde ve boylarda çok sayıda pul, 25 deste iskambil kağıdı, 2 adet yaz boz kağıdı ele geçirildi.

İkamet içerisinde bulunan 15 şahsa kumar oynamaktan Kabahatler kanununun ilgili maddesi gereğince 20 bin 040 TL ve Covid-19 tedbirlerini ihlalden 35 bin 800 TL olmak üzere toplam 55 bin 840 TL idari para cezası uygulandı. Z. T. isimli şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan Sağlama suçundan adli işlem başlatıldı

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