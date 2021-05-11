3 katlı binayı kumarhaneye çevirdiler

AYDIN Nazilli'de 3 katlı bir apartmana gerçekleştirilen kumar operasyonunda 15 kişi suçüstü yakalandı. Kumarbazlara 55 bin 800 lira ceza kesildi. Nazili Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karaçay Mahallesi'nde bir binaya operasyon gerçekleştirdi.

Eve çilingir yardımıyla giren ekipler kumar oynayan 15 kişiyi suçüstü yakaladı. Şahıslara sokağa çıkma yasağını ihlal ve kumar oynamaktan Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 20 bin 40 lira ve Covid-19 tedbirlerini ihlalden 35 bin 800 lira olmak üzere toplam 55.840 lira idari para cezası uygulandı.

ÜMİT ÖZMEN