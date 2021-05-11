CHP tipi belediyecilik

FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan yargılandığı dava kapsamında uzun süre cezaevinde kalan ve sosyal medya trolü olmakla eleştirilen CHP'li şarkıcı Atilla Taş, attığı tweetlerle Kuşadası'nda gündem oldu.

Geçtiğimiz yıl Kuşadası'nda yaşamaya başlayan şarkıcı Atilla Taş, önceki akşam, "Burada inanılmaz bir inşaat terörü var.

Tatil yeridir deyip huzur arayanlar yanılır. Müteahhitlerin elinde oyuncak olmuş burası" şeklinde bir tweet attı.

PEYNİR EKMEK GİBİ RUHSAT

Taş, bir kaç dakika içinde Belediye Başkanı Ömer Günel ve destekçilerinin hedefi haline geldi. Bunun ardından "Betonlaşmanın Ömer Günel'le bir

alakası yok" şeklinde bir tweet daha atan Atilla Taş, ilerleyen saatlerde bu mesajını silerek bir kez daha saldırıya geçti. Son mesajlarında Ömer Günel tarafından arandığını belirten Taş, "Peynir ekmek gibi ruhsat verildiğini anladım" ifadesini kullandı. Şarkıcı, "Yarın sabah Kuşadası'nın nasıl betonlaştığının belgeseli-ni çekiyorum" diye yazdı. Atilla Taş, bu mesajı sonrasında Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından engellendi. İlk başta Ömer Günel tarafından arandı-ğını ve Günel'in kendisine "Alakamız yok" dediğini aktaran Atilla Taş, "Hatta bir müteahhit bana 'hediye göndermiş'. Kabul etmedim. Satılık değilim çünkü! Sonradan gelen ikazlar konusunda da. Peynir ekmek gibi ruhsat verildiğini anladığım için itiraz ettim" dedi.