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Haberler Aydın Doğa koruma ekipleri yaban domuzunun yardımına koştu

Doğa koruma ekipleri yaban domuzunun yardımına koştu

Aydın’ın ilçesinde çukura düşen yavru yaban domuzu, doğa koruma ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Doğa koruma ekipleri yaban domuzunun yardımına koştu

11.05.2021, 18:32

Değirmendere Mahallesi'nde bir inşaat alanındaki rögar çukuruna yavru yaban domuzu düştü. Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine harekete geçti.

Olay yerine gelen ekiplerin titiz çalışması sonrasında yavru yaban domuzu düştüğü çukurdan ip yardımıyla kurtarıldı. Kurtarıldıktan sonra korktuğu gözlemlenen yavru yaban domuzu ekiplerin elinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar ise çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür ederken, doğa koruma ekipleri üstü açık rögarı kapattı.

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