Motosikletiyle aracın altında ağır yaralandı

AYDIN Kuşadası'nda hızını alamayıp motosikletiyle yolda temizlik yapan belediye aracının altına giren sürücü ağır yaralandı. Süleyman Demirel Bulvarı'nda, temizlik personellerinin bir kaza sonrasındaki temizlik çalışması sırasında, virajı alamayan Onur K'nın kullandığı motosiklet, belediye kamyonetinin altına girdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı sürücü, ağır yaralı halde Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
■ İBRAHİM UZUN
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