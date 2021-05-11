AYDIN Nazilli'de oturdukları apartmanın bodrumundan komşularının zeytinyağını çalan 2 kişi güvenlik kameralarına yakalandı. Olay Pınarbaşı Mahallesi'ndeki Özseçen Sitesi'nde meydana geldi. Bodruma giren şüpheliler İsmail B.'ye ait 200 litre zeytinyağını çaldı. Durumu fark eden İsmail B. kameraları izleyince neye uğradığını şaşırdı. İsmail B. zeytinyağını B1 blokta oturan komşularının götürdüğünü tespit etti. İsmail B. hemen polise ihbarda bulundu. Kameraları incelemeye alan polis ekipleri soruşturma başlattı.
KAZIM YÖRÜKCE
Zeytinyağı hırsızları kameraya yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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