  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aracın ezdiği işçi kadın üç gün sonra can verdi

Aracın ezdiği işçi kadın üç gün sonra can verdi

Aracın ezdiği işçi kadın üç gün sonra can verdi

12.5.2021

AYDIN'DA mevsimlik işçi olarak çalıştığı tarlaya gitmek isterken minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan 48 yaşındaki Pembe Ulu, hayata 3 gün tutunabildi. Kaza, Aydın Denizli Karayolu Yenipazar kavşağında meydana geldi. S.Ö. yönetimindeki 09 M 1635 plakalı Nazilli Birlik minibüsü, karşıya geçmeye çalışan çilek işçisi Ulu'ya çarparak ağır yaralanmasına sebep oldu. Sağlık ekiplerinin Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı kadın, tüm çabalara rağmen hastanedeki 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

■ KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aracın ezdiği işçi kadın üç gün sonra can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.