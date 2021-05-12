Aracın ezdiği işçi kadın üç gün sonra can verdi

AYDIN'DA mevsimlik işçi olarak çalıştığı tarlaya gitmek isterken minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan 48 yaşındaki Pembe Ulu, hayata 3 gün tutunabildi. Kaza, Aydın Denizli Karayolu Yenipazar kavşağında meydana geldi. S.Ö. yönetimindeki 09 M 1635 plakalı Nazilli Birlik minibüsü, karşıya geçmeye çalışan çilek işçisi Ulu'ya çarparak ağır yaralanmasına sebep oldu. Sağlık ekiplerinin Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı kadın, tüm çabalara rağmen hastanedeki 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

■ KAZIM YÖRÜKCE