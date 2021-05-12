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Haberler Aydın Boşta bırakılan araba bahçeye uçtu

Boşta bırakılan araba bahçeye uçtu

Boşta bırakılan araba bahçeye uçtu

12.5.2021

AYDIN Kuşadası'nda sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu araç, bir apartman ile bahçe duvarı arasında asılı kaldı. Kaza, Türkmen mahallesinde meydana geldi. 09 K 6919 plakalı hafif ticari aracını park eden sürücü el frenini çekmeyi unutunca araç bir anda hareket etti. Kontrolsüz şekilde ilerleyen otomobil, kaldırımı aşarak bir binanın bahçesine uçtu. Bina ile bahçe duvarı arasında asılı kalan aracın çıkardığı gürültü korkuya yol açtı. Şans eseri can kaybı ve yaralanma olmazken, araç çekici yardımıyla kurtarıldı.

■ İBRAHİM UZUN

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