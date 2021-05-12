CHP’li Yıldırım’ın kız arkadaşı torbacı çıktı

Kokain aleminden dönerken Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin resmi aracında yakalanan CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı ve BŞB çalışanı Halil Yıldırım'ın ifadesinde yalan söylediği ortaya çıktı. "Ben içiciyim. Uyuşturucuyu 1 ay önce İzmir'den temin ettim" diyen Yıldırım'ın araçta birlikte yakalandığı kız arkadaşı Mine Ekitmen'in torbacı olduğu belirlendi. Yıldırım ile kız arkadaşı Ekitmen'in birçok kez birbirlerinden uyuşturucu alışverişi yaptıkları da polisin teknik takibinde ortaya çıktı.

POLİS ÜZERİNDE BULDU

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir teknik takip yaptığı CHP Söke İlçe Başkan yardımcısı ve Aydın BŞB çalışanı Halil Yıldırım'ın içinde bulunduğu 34 DPM 687 plakalı Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi aracı 6 Mayıs'ta Yenikent mahallesinde durdurdu. Yapılan aramada Yıldırım'ın üzerinde 0.07 gram kokain ile 0.08 gram esrar ele geçirildi. CHP'li Yıldırım, kız arkadaşı Mine Ekitmen ve Ali Mehmet Özel gözaltına alındı. Polisin uzun süredir teknik ve fiziki takipte bulunduğu Yıldırım ve 2 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan adliyeye sevk edildi. Şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun trolüne dava

HAKKINDA BİRÇOK KEZ İŞLEM YAPILMIŞ

Kokain rezaleti sonrasında CHP'li Yıldırım'ın emniyette verdiği ifadenin yalan olduğu da tescillendi. "Ben sadece içiciyim. Uyuşturucuyu 1 ay önce İzmir'den ismini bilmediğim bir şahıstan aldım" diyen Yıldırım'ın, araçta birlikte olduğu ve kendisi gibi yapılan uyuşturucu testinde kanında kokain olduğu tespit edilen sevgilisi Mine Ekitmen'in hakkında birçok kez uyuşturucu satmaktan işlem yapıldığı ortaya çıktı. Torbacı Ekitmen'le aralarında defalarca uyuşturucu alışverişi yapıldığı narkotik ekipleri tarafından saptanan Yıldırım'ın geriye dönük telefon kayıtlarının inceleme altına alınacağı ifade edildi.

ÇERÇIOGLU KÜPLERE BINDI

YILDIRIM'IN, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla belediyede işe alındığı, ardından Söke İlçe Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği de öğrenildi. Skandalın ortaya çıkmasıyla Çerçioğlu küplere binerken, Yıldırım'ın partiden atılmasını istedi. CHP Söke İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, apar topar Yıldırım'ın ismi ve resmini internet sitesindeki sayfalarından kaldırdı.

HÜSEYİN KILIÇ