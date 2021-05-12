Kamyon geçitten geçemedi!

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde altgeçidin yüksekliğine dikkat etmeyen sürücünün kullandığı kapalı kasa kamyon, geçide sıkıştı. Ölen ya da yaralanan olmadığı kazada, Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Dörtyol'dan Belediye Meydanı yönüne seyir halindeki S.A'nın kullandığı 35 TTS 98 plakalı kamyon, sürücüsünün yükseklik tabelasını fark etmemesi nedeniyle demiryolu alt geçidine sıkıştı. Cadde bir süre trafiğe kapanırken, uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan araçta ağır maddi hasar oluştu.

■ ÜMİT ÖZMEN