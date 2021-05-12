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Haberler Aydın Rögar çukurunda mahsur kalan yavru domuz kurtarıldı

Rögar çukurunda mahsur kalan yavru domuz kurtarıldı

'ın ilçesinde rögar çukurunda mahsur kalan 2 aylık yaban domuzu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Rögar çukurunda mahsur kalan yavru domuz kurtarıldı
DHA

12.05.2021, 14:32

Değirmendere Mahallesi'nde dün sabah kapağı kapalı bir rögar çukurundan yaban domuzu sesi geldiğini duyanlar durumu Aydın DKMP Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler rögar çukurunun kapağını açıp, burada gördükleri yavru yaban domuzunu vücuduna bağladıkları iple yukarı çekti.


Kurtarıldıktan sonra yavru domuz, ekiplerin elinden kurtularak ormanlık araziye kaçtı. Yaban domuzunun kurtarılma anı, cep telefonu kameraları tarafından da kaydedildi. Hayvanseverler görevlilere teşekkür etti. Yaban domuzunun rögar çukuruna, kanalizasyon bağlantı kanalından girdiği tahmin ediliyor.

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