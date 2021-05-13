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Haberler Aydın Çatıdan düşerek ağır yaralanmıştı, hastanede hayatını kaybetti

Çatıdan düşerek ağır yaralanmıştı, hastanede hayatını kaybetti

'ın ilçesinde zihinsel engelli genç çatıdan düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çatıdan düşerek ağır yaralanmıştı, hastanede hayatını kaybetti
İHA

13.05.2021, 18:02

Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi Mustafa Filiz Sitesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zihinsel engelli olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Oğuzhan Ekiz, 5 katlı apartmanın çatısında gezdiği sırada birden dengesini kaybetti.

Metrelerce yükseklikten yere çakılan genci kanlar içerisinde gören komşuları durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ekiz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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