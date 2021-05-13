Kuşadası’nda bayramda sokaklar boş kaldı

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 17 gün tam kapanma yaşanan Türkiye'de, Kuşadası bayramı buruk geçiriyor. Kuşadası'nda Ramazan Bayramı bayram namazının kılınmasının ardından camilerde başlarken tokalaşma ve sarılmaların dışında maske ve sosyal mesafe ile yapılabildi. Kuşadası'nda vatandaşlar yürüme mesafesindeki camilere giderek sabah namazının ardından saat 06:29'da bayram namazını kılarak bayram geçirmeye başladı.





Türkiye'de 17 günlük tam kapanma korona virüs salgını nedeniyle Bayram evlerde kutlanırken, öğleden sonra Kuşadası Belediyesi'nin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşlara yönelik düzenlediği özel etkinlikler ile devam etti. Etkinlikler kapsamında, tarihi Kuşadası Belediye bandosu gün boyunca kentin tüm mahallelerinde sokak konserleri verip, sevilen marşları seslendirdi.