Haberler Aydın Nazilli’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Nazilli’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

14.05.2021, 22:44