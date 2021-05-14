Talihsiz kaza hayatlarını mahvetti

KOMŞULARDAN YARDIM

KOÇARLI İlçesi'nde yaşayan Şühret (60) ve Necla Biçen (53) çiftinin yaşamları yürek burkuyor.

11 yıl önce kaybolan ineklerini aramak için oğlu Okan Biçen ile yola çıkan Şühret Biçen, traktörünü yola bırakıp yaya olarak hayvanları ararken Halit Azman, traktöre çarparak hayatını kaybetti.





JANDARMANIN raporunda kusurlu görülen Şühret Biçen ile oğluna dava açıldı. Dava sonucunda tazminat cezasına mahkum olan aile tüm servetlerini kaybetti.

Birikimleriyle ev yapma hayalleri kaza nedeniyle yok olan aile barakada yaşar oldu. Komşularının gıda ve giyecek yardımıyla ayakta durmaya çalışan Biçen ailesi için mahalle sakinleri "Bir Tuğla da Sen Koy" diyerek aralarında para toplamaya başladı. Hayırseverlerin desteğiyle elektriği, suyu olmayan tahta barakada yaşayan aile; mutfak, banyo, tuvalete kavuşacakları günü bekliyor.

KAZIM YÖRÜKCE