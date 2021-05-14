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Haberler Aydın Talihsiz kaza hayatlarını mahvetti

Talihsiz kaza hayatlarını mahvetti

'da ev hayali kurarken, oğluyla birlikte karıştığı kazada ölüme sebebiyet vermekten açılan tazminat davası nedeniyle tüm servetini kaybeden Şühret Biçen, kanser hastası eşiyle birlikte elektrik ve suyu olmayan barakada yaşam mücadelesi veriyor.

Talihsiz kaza hayatlarını mahvetti

14.5.2021

KOMŞULARDAN YARDIM
KOÇARLI İlçesi'nde yaşayan Şühret (60) ve Necla Biçen (53) çiftinin yaşamları yürek burkuyor.
11 yıl önce kaybolan ineklerini aramak için oğlu Okan Biçen ile yola çıkan Şühret Biçen, traktörünü yola bırakıp yaya olarak hayvanları ararken Halit Azman, traktöre çarparak hayatını kaybetti.



JANDARMANIN raporunda kusurlu görülen Şühret Biçen ile oğluna dava açıldı. Dava sonucunda tazminat cezasına mahkum olan aile tüm servetlerini kaybetti.
Birikimleriyle ev yapma hayalleri kaza nedeniyle yok olan aile barakada yaşar oldu. Komşularının gıda ve giyecek yardımıyla ayakta durmaya çalışan Biçen ailesi için mahalle sakinleri "Bir Tuğla da Sen Koy" diyerek aralarında para toplamaya başladı. Hayırseverlerin desteğiyle elektriği, suyu olmayan tahta barakada yaşayan aile; mutfak, banyo, tuvalete kavuşacakları günü bekliyor.

KAZIM YÖRÜKCE

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