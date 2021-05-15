Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Devlet Karayolu Hal Kavşağında meydana geldi. Denizli'den Aydın istikametine seyir halinde olan Okan K. yönetimindeki 34 ZA 3397 plakalı otomobil, Yeni Sanayi yönünden Devlet Karayoluna ters şeritten çıkan Özcan A. yönetimindeki 09 LN 555 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 34 ZA 3397 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan kimliği öğrenilemeyen 2 kadın ile diğer otomobilin sürücüsü Özcan A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.