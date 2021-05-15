  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Aydın'ın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

15.05.2021, 09:21

Kaza, saat 22.30 sıralarında Devlet Karayolu Hal Kavşağında meydana geldi. Denizli'den Aydın istikametine seyir halinde olan Okan K. yönetimindeki 34 ZA 3397 plakalı otomobil, Yeni Sanayi yönünden Devlet Karayoluna ters şeritten çıkan Özcan A. yönetimindeki 09 LN 555 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 34 ZA 3397 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan kimliği öğrenilemeyen 2 kadın ile diğer otomobilin sürücüsü Özcan A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.