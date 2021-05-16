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Haberler Aydın Aydın'da gizemli ölüm! Polis ekipleri ağaca asılı halde buldu

'da gizemli ölüm! Polis ekipleri ağaca asılı halde buldu

'ın ilçesinde 66 yaşındaki polis ekipleri tarafından enginar tarlası kenarındaki ağaçta asılı halde bulundu. Çakmak'ın cansız bedeni ekiplerin olay yerinde yaptıkları çalışmanın ardından morguna kaldırıldı.

Aydın'da gizemli ölüm! Polis ekipleri ağaca asılı halde buldu
İHA

16.05.2021, 18:16 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021, 18:16

Olay, Çeştepe Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri mahalledeki devriye görevleri sırasında enginar tarlasının yanında bir vatandaşın ağaca asılı olduğunu fark etti.

Ekiplerin durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye takviye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağaçta asılı halde bulunan şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaşamını yitiren kişinin 66 yaşındaki Şükrü Çakmak olduğu tespit edildi.

Çakmak'ın cansız bedeni ekiplerin olay yerinde yaptıkları çalışmanın ardından Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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