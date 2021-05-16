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Aydınlık Muharrem şampiyonluk maçının stresine dayanamadı

Dün akşam gerçekleşen şampiyonluk maçlarını izleyen ve strese dayanamayan fanatik taraftarı Aydınlı 35 yaşındaki Muharrem Günay hayatını kaybetti.

Aydınlık Muharrem şampiyonluk maçının stresine dayanamadı
DHA

16.05.2021, 12:22

Davutlar Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi'nde oturan Muharrem Günay, dün Süper Lig'de taraftarı olduğu Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile maçını izlemek için arkadaşlarıyla evinde bir araya geldi.

Fanatik Galatasaray taraftarı olan Günay, maçın ikinci yarısını izlerken birden fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Günay'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Günay, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Muharrem Günay hayatını kaybetti. Günay'ın ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri derin üzüntü yaşadı.

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