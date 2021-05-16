Çine’de kavga sırasında kazara annesini bıçakladı

AYDIN Çine'de çıkan kavgada bir kişi yanlışlıkla annesini bıçakla yaraladı. B.Ç. idaresindeki otomobil, Akçaova mahallesinde H.P. yönetimindeki otomobille çarpıştı. H.P, diğer taraf B.Ç'nin evine gitti. Burada taraflar kavgaya başladı. B.Ç, kavgayı ayırmaya çalışan annesi G.Ç'yi yanlışlıkla bıçakladı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadını Çine Devlet Hastanesi'ne, ardından da Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.