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Haberler Aydın İki otomobil çarpıştı üç yolcu yaralandı

İki otomobil çarpıştı üç yolcu yaralandı

İki otomobil çarpıştı üç yolcu yaralandı

16.5.2021

AYDIN Nazilli'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, önceki gece Hal Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli'den Aydın'a giden Okan K. yönetimindeki 34 ZA 3397 plakalı otomobil, Yeni Sanayi yönünden devlet karayoluna ters şeritten çıkan Özcan A. yönetimindeki 09 LN 555 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 34 ZA 3397 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan kimliği öğrenilemeyen 2 kadın ile diğer otomobilin sürücüsü Özcan A. yaralandı.

İHSAN KARATAŞ

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