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Haberler Aydın Kıskançlık krizine giren sevgilisini ve ailesini dövdü

Kıskançlık krizine giren sevgilisini ve ailesini dövdü

Kıskançlık krizine giren sevgilisini ve ailesini dövdü

16.5.2021

AYDIN Nazilli'de ziyarete gittiği sevgilisinin evinde alkol alan şahıs, kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada sevgilisini ve ailesini darp etti. Olay Karaçay mahallesi 309 sokaktaki bir apartmanda yaşandı. Fatih E, kız arkadaşının evine misafirliğe gitti. Hep birlikte oturup alkol almaya başladılar. Bu sırada genç kız, sevgilisi Fatih E'yi diğer kız kardeşinden kıskanarak kafasında bardak kırdı. Gözü dönen Fatih E, kız arkadaşı, babası ve kız kardeşlerini darp etti. Kavganın sokağa taşması üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, tarafları biber gazı kullanarak ayırdı. Baygınlık geçiren genç kızın babası Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
ÜMİT ÖZMEN
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