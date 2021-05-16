AYDIN Kuyucak'ta kolonya içtikten sonra komaya giren 42 yaşındaki belediye çalışanı Demriali Bilenoğlu, tedavi gördüğü hastanede öldü. Kuyucak Belediyesi'nde temizlik işçisi Demirali Bilenoğlu, evinde kolonya içti. Bir süre sonra fenalaşan Bilenoğlu komaya girdi. Yakınlarının ihbarıyla eve gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Bilenoğlu, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda 3 gün tedavi gören adam kurtarılamadı.
KAZIM YÖRÜKCE
KAZIM YÖRÜKCE
Kolonya içen belediye çalışanı canından oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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