Rant için tarih yakılıyor

Kuşadası'nda Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından Kuşadası sit alanı ilan edilen Cami Kebir Mahallesinde koruma altına alınan evler birer birer kundaklanmaya başladı. Osmanlı'dan kalan tarihi yapılara ev sahipliği yapan Cami Kebir Mahallesi'nde çıkan yangınlarda yaklaşık 25 ev yanarak kül oldu. Zafer Sokak'ta tek katlı bir evde geçtiğimiz günlerde de yangın çıkması, yangınların kasıtlı çıkarıldığı iddiasını gündeme getirdi. Sit alanında olduklarından yıkılmasına izin verilmediği için sahipleri tarafından terkedilen ve uyuşturucu bağımlılarına mesken olan bu evlerin yakılarak yok edilmesi Kuşadası'nda üzüntü ile karşılandı.





"EVLERE SAHİP ÇIKILSIN"

Kuşadası'nın tarihi geçmişini simgeleyen evlere sahip çıkılması gerektiğini belirten vatandaşlar, "Türkiye'nin birçok yerinde tarihi yapılara sahip çıkılıyor. Kuşadası'ndaki eski yapılar için kimsenin kılı kımıldamıyor.

Evini restore ettirecek imkanı olmayan başka bir şeye kaçıp tarihi yapıyı kaderiyle baş başa bırakıyor. Kimisi içinde barınanlar tarafından yakılıyor, kimisi de yıkılıp gidiyor. Buna kökten bir çözüm bulunması gerekir.

Bu evlere sahip çıkılırsa, kazanan yine Kuşadası olacak" diye konuştular.



İBRAHİM UZUN