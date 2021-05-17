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Haberler Aydın Şampiyonluk heyecanına bu kez kalbi dayanamadı

Şampiyonluk heyecanına bu kez kalbi dayanamadı

Şampiyonluk heyecanına bu kez kalbi dayanamadı

17.5.2021

AYDIN Kuşadası Davutlar Mahallesi'nde arkadaşları ile bir araya gelen ve Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı şampiyonluk maçını izleyen Muharrem Günay, maçın sona ermesinden sonra fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri, Günay'a müdahale etti. Ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Günay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Davutlarspor'da uzun yıllardır top koşturan gencin ölümü, sevenlerini yasa boğdu

KAZIM YÖRÜKCE

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